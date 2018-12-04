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Yancoal Australia - XFRA YA1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
04.12.18 08:02
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YANCOAL AUSTRALIA LTD YA1 AU000000YAL0
AB/FROM ONWARDS 04.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YANCOAL AUSTRALIA LTD YA1 AU000000YAL0
AB/FROM ONWARDS 04.12.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,19 €
|1,98 €
|0,21 €
|+10,61%
|04.12./09:28
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000YAL0
|A1JZHX
|2,58 €
|0,030 €
= Realtime
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