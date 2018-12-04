Erweiterte Funktionen



Yancoal Australia - XFRA YA1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




04.12.18 08:02
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YANCOAL AUSTRALIA LTD YA1 AU000000YAL0


AB/FROM ONWARDS 04.12.2018


Aktuell
Spektakuläre Übernahme mit 30 Mio. CAD geplantem EBITDA
Nächster Streaming Hot Stock nach 113.235% mit Netflix

The Wonderfilm Media Corporation




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,19 € 1,98 € 0,21 € +10,61% 04.12./09:28
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000YAL0 A1JZHX 2,58 € 0,030 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 2,19 € +10,61%  09:28
Frankfurt 2,21 € +8,87%  08:20
  = Realtime
Aktuell
Weltklasse-Bohrloch erzielt 2,8 Mio. USD Umsatz - KGV 2. Die günstigste Öl-Aktie - Bester Oil Hot Stock 2019

Jericho Oil Corp.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...