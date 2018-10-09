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Yancoal Australia - XFRA YA1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.10.18 07:29
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YANCOAL AUSTRALIA LTD YA1 AU000000YAL0
AB/FROM ONWARDS 09.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YANCOAL AUSTRALIA LTD YA1 AU000000YAL0
AB/FROM ONWARDS 09.10.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,58 €
|0,071 €
|2,509 €
|+3.533,80%
|09.10./08:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000YAL0
|A1JZHX
|2,60 €
|0,033 €
= Realtime
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