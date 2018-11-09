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X-TERRA RES INC. - XFRA XTR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.11.18 15:42
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
X-TERRA RES INC. XTR CA98387W1068
AB/FROM ONWARDS 09.11.2018 15:30 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
X-TERRA RES INC. XTR CA98387W1068
AB/FROM ONWARDS 09.11.2018 15:30 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,091 €
|0,072 €
|0,019 €
|+26,39%
|09.11./16:10
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA98387W1068
|A117XJ
|0,20 €
|0,065 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|10
|X-Terra Res,
|03.05.17