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X-TERRA RES INC. - XFRA XTR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




09.11.18 15:42
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
X-TERRA RES INC. XTR CA98387W1068


AB/FROM ONWARDS 09.11.2018 15:30 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA98387W1068 A117XJ 0,20 € 0,065 €
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