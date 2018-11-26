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ING BK NV 18/21 FLR MTN - XFRA XS1914936726: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




26.11.18 08:26
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ING BK NV 18/21 FLR MTN XS1914936726


AB/FROM ONWARDS 26.11.2018


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100,06 € 100,02 € 0,04 € +0,04% 26.11./09:18
 
ISIN WKN
XS1914936726 A2RUS6
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 100,06 € +0,04%  09:15
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München 99,98 € 0,00%  22.11.18
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