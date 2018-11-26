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ING BK NV 18/21 FLR MTN - XFRA XS1914936726: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
26.11.18 08:26
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ING BK NV 18/21 FLR MTN XS1914936726
AB/FROM ONWARDS 26.11.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ING BK NV 18/21 FLR MTN XS1914936726
AB/FROM ONWARDS 26.11.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|100,06 €
|100,02 €
|0,04 €
|+0,04%
|26.11./09:18
|ISIN
|WKN
|XS1914936726
|A2RUS6
= Realtime
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