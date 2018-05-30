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1,625% innogy Finance 18/26 . - XFRA XS1829217428,XS1829217345: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




30.05.18 08:15
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INNOGY FINANCE 18/22 MTN XS1829217428
INNOGY FINANCE 18/26 MTN XS1829217345


AB/FROM ONWARDS 30.05.2018


Aktuell
Großauftrag von einem der größten Versorger der USA - Weitere Riesendeals in Kürze
934% mit Internet of Things Hot Stock nach 976%, 1.550% und 8.241%  
 
Torino Power Solutions Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
101,22 € 101,68 € -0,46 € -0,45% 30.05./09:55
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
XS1829217345 A191D0 101,86 € 101,10 €
Werte im Artikel
100,37 minus
-0,26%
101,22 minus
-0,45%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Düsseldorf 101,53 € 08:51
Berlin 101,656 € -0,03%  09:10
Stuttgart 101,22 € -0,45%  09:31
Hannover 101,67 € -0,46%  09:01
München 101,523 € -0,54%  09:09
Frankfurt 101,62 € -0,81%  08:07
  = Realtime
Aktuell
Paukenschlag - Lithium-Konzentration um Faktor 14 von 76mg/L auf 1.060mg/L gesteigert. 6,72 Mio. to Lithium - 1.694% Lithium Hot Stock 2018

E3 Metals Corp.
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