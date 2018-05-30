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1,625% innogy Finance 18/26 . - XFRA XS1829217428,XS1829217345: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
30.05.18 08:15
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INNOGY FINANCE 18/22 MTN XS1829217428
INNOGY FINANCE 18/26 MTN XS1829217345
AB/FROM ONWARDS 30.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INNOGY FINANCE 18/22 MTN XS1829217428
INNOGY FINANCE 18/26 MTN XS1829217345
AB/FROM ONWARDS 30.05.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|101,22 €
|101,68 €
|-0,46 €
|-0,45%
|30.05./09:55
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|XS1829217345
|A191D0
|101,86 €
|101,10 €
Werte im Artikel
100,37
-0,26%
101,22
-0,45%
= Realtime
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