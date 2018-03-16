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0,875% Sparebank 1 Oestlande. - XFRA XS1790931114: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




16.03.18 07:16
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SPAREBK. 1 OSTL.18/23 MTN XS1790931114


AB/FROM ONWARDS 16.03.2018 08:00 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,41 € 100,30 € 0,11 € +0,11% 16.03./09:49
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
XS1790931114 A19XNY 100,53 € 100,18 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 100,41 € +0,11%  09:16
München 100,31 € -0,05%  09:37
Berlin 100,20 € -0,33%  08:05
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