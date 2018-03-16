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0,875% Sparebank 1 Oestlande. - XFRA XS1790931114: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
16.03.18 07:16
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SPAREBK. 1 OSTL.18/23 MTN XS1790931114
AB/FROM ONWARDS 16.03.2018 08:00 CET
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SPAREBK. 1 OSTL.18/23 MTN XS1790931114
AB/FROM ONWARDS 16.03.2018 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|100,41 €
|100,30 €
|0,11 €
|+0,11%
|16.03./09:49
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|XS1790931114
|A19XNY
|100,53 €
|100,18 €
= Realtime
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