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NOBLE GRP. 17/22 - XFRA XS1577338772: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
21.03.18 08:02
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOBLE GRP. 17/22 XS1577338772
AB/FROM ONWARDS 21.03.2018 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOBLE GRP. 17/22 XS1577338772
AB/FROM ONWARDS 21.03.2018 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|50,40 $
|50,40 $
|- $
|0,00%
|21.03./08:46
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|XS1577338772
|A19EGD
|56,10 $
|40,40 $
= Realtime
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