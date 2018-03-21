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NOBLE GRP. 17/22 - XFRA XS1577338772: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.03.18 08:02
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOBLE GRP. 17/22 XS1577338772


AB/FROM ONWARDS 21.03.2018 08:00 CET


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Spektakuläre Kobalt-Übernahme in Kürze - Bis zu 2,86% Kobalt
Neuer 462% Kobalt Aktientip 2018 - Tesla und Apple vor Abnahmedeals  
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
50,40 $ 50,40 $ -   $ 0,00% 21.03./08:46
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
XS1577338772 A19EGD 56,10 $ 40,40 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 49,65 $ 0,00%  19.03.18
Stuttgart 50,40 $ 0,00%  20.03.18
  = Realtime
Aktuell
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