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PETERS INTL (KY) 16/21 - XFRA XS1542532541: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




08.03.17 08:32
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PETERS INTL (KY) 16/21 XS1542532541


AB/FROM ONWARDS 08.03.2017 08:00 CET


Aktuell
Übernahme mit bis zu 14,7% Kobalt!
Kommender Kobalt-Lieferant für Tesla, BMW, VW und Daimler - 722% Kobalt-Aktientip!  
 
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