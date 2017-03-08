Erweiterte Funktionen
PETERS INTL (KY) 16/21 - XFRA XS1542532541: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.03.17 08:32
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PETERS INTL (KY) 16/21 XS1542532541
AB/FROM ONWARDS 08.03.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PETERS INTL (KY) 16/21 XS1542532541
AB/FROM ONWARDS 08.03.2017 08:00 CET
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.