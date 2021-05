XFRA : XFRA: TR166 Report

TR166 We experienced issues in data processing for the TR166 for the business days 3. until 18. May 2021. Hence, these reports contain incorrect data. The root cause was identified and fixed. Underlying reports TR160 and TR161 were not affected. Hence, trading days 03.05.2021 until 18.05.2021 are going to be excluded from the sanctioning basis of report TR166. TR166 In der Verarbeitung der TR166 Reports kam es vom 3. bis zum 18. Mai 2021 zu Problemen. Daher beinhalten diese Reports inkorrekte Daten. Die Fehlerquelle wurde gefunden und korrigiert. Zugrundeliegende Reports TR160 und TR161 sind nicht betroffen. Die Handelstage 03.05.2021 bis einschliesslich 18.05.2021 werden somit aus der Sanktionierungsgrundlage des Reports TR166 ausgenommen. Please contact for functional questions: client.services@deutsche-boerse.com or sales.cashmarket@deutsche-boerse.com, for compliance-related questions: regulatory.processing@deutsche-boerse.com.