The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.08.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2020 ISIN Name CA0593591096 BAM BAM RES CORP. CA46063M1086 INTERNET OF THINGS CA58985W1068 MERIDIUS RESOURCES LTD