The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.10.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2020 ISIN Name CA3610591081 FURA GEMS INC. DE000A12UKK6 ROCKET INTERNET SE INH ON GB00BYW2KH80 VERONA PHARMA LS-,05 US00790X1019 ADV. DISP. SERV. DL-,01 US5391831030 LIVONGO HEALTH INC. -,001