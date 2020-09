The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2020 ISIN Name CA94856V2084 WEEKEND UNLTD INDUSTR. DE000A2YPGM4 CURASAN AG INH O.N. IT0001080248 MOLECULAR MED. (MOLMED) JE00B5BCW814 UNITED CO.RUSAL DL -,01 JP3797000001 BK OF HIROSHIMA LU1589350070 AIS-A.US.E.M.S.A.S.B.UEDL US2241221017 CRAFT BREW ALL.INC.DL-005 US87260R2013 TMK PAO GDRS/4 RL 10