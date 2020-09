The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.09.2020 ISIN Name AU000000MJC5 MEJORITY CAPITAL LTD CA19654L5080 COLORADO RESOURCES LTD CA40356P1009 GUYANA GOLDSTRIKE