The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.08.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2020 ISIN Name CA06612P2008 BANKERS COBALT CORP. CA47009M4002 JAGUAR MINING INC. NEW CA74167D1050 PRIMO NUTRACEUTICALS CA74914P1045 QX METALS CORP. O.N. IE00BFWMMG89 UBSI-MSCIWSFMX ADLD IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD IE00BX7RRT25 UBS(I)-F.M.US.T.S.YL.ADDL IE00B5PYL424 UBS(I)-SOL.G.O.E.U.E.ADDL IE00B5TZCY80 UBS ETFS-MSCI CA SF AACD