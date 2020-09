The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.09.2020 ISIN Name CA56660Q2045 MARGAUX RESOURCES LTD. CA83013Q1037 SIYATA MOBILE CNE1000004P0 XINJIANG T.W.SAV.IR.H YC1 HK0000204385 JINMAO HO.A.J.C.H.I.M.UTS