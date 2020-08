The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.08.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.08.2020 ISIN Name CA7319161021 POLYMET MINING CORP. US4884451075 KEMPHARM INC. DL-,0001 US78636X8737 SAEXPLORATION HLDGS VGG579191054 MANGAZEYA MINING LTD