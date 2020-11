The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.11.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.11.2020 ISIN Name LU0028120375 INVESCO EMERGING EUROPE A LU0069679222 DWS RENDITE OPTIMA INH. US49579A3032 KINGOLD JEWELRY DL-,01 US5298981086 LIBBEY INC. DL-,01