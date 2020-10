The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.10.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2020 ISIN Name CA5266811010 LEONOVUS INC. O.N. CA9004351081 TURQUOISE HILL RES SG1P32918333 CAPITALAND COMMERCIAL TR US4529071080 IMMUNOMEDICS INC. DL-,01