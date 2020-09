The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2020 ISIN Name AU000000AQG6 ALACER GOLD CORP. CDIS 1 CA00489Y4022 ACREAGE HOLDINGS INC. CA0215503065 ALTO VENTURES LTD CA0976921076 BOLT METALS CA12623F1080 CO2 SOLUTION INC. ES0115056139 BOLSAS Y MERCADOS EO 3 US56854Q1013 MARINUS PHARMAC. DL-,001 US7773851057 ROSEHILL RES DL-,0001