The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.10.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2020 ISIN Name CA60369M1005 MINKAP RESOURCES CORP. CA75773Q2080 REDSTAR GOLD CORP. CA8422003050 SOUTHERN ARC MINERALS CA09972M1068 BOREAL METALS CORP. O.N. CA2705413037 EAST ASIA MINLS NEW MHY272654077 GLOBUS MARITIME DL -,004