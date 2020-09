XFRA: Deletion of Instruments from XETRA - 21.09.2020 The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.09.2020 The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.09.2020 ISIN Name BMG6889V1072 PANDA GREEN EN.GRP HD-,10 DE000A0L1H32 MPH HEALTH CARE INH O.N. GB00BLF5GW03 HIGHL.GOLD MNG A.F.C-,001 IT0005216533 AGATOS S.P.A. KYG409151373 GREENFIELDS PETR.DL -,001 XS0501195134 ARGENTINA 10/33 DISCOUNTS XS1715535123 ARGENTINA 17/47