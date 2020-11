The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.11.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2020 ISIN Name AU000000MWR6 MGM WIRELESS LTD. CA17878Y1088 CIVEO CORP. DL -,01 CA25588T2020 DIZUN INTL ENTERPR.INC. CA44044D2068 HORIZON NORTH LOGISTICS DE000A3E4548 BIOFRONTERA WLD.20/21 FR00140003A5 JCDECAUX SA 20/28 2 FR0014000394 JCDECAUX 20/24 2 USU88868AK70 T MOBILE USA 20/28 REGS 2 USU88868AL53 T MOBILE USA 20/31 REGS 2 US62857P1084 MYOS RENS TECHN. DL -,001 XS2242419096 ISRAEL 20/24 MTN 3