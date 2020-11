The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.11.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.11.2020 ISIN Name AU000000VAH4 VIRGIN AUSTRALIA HLDG.LTD CA0908231057 BIRD RIVER RES. INC. CA2180022022 CORAL GOLD RES LTD NEW CA59101W1032 META GROWTH CORP. FR0000038259 EUROFINS SCIEN.INH.EO 0,1 FR0012817542 INGENICO GRP 15/22 CV GB00BYRJH519 HASTINGS GROUP HLD.LS-,02 US98585M1080 YINT.INV.HLDGS.SP.ADR/20