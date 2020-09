The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2020 ISIN Name CA0496AP1036 ATON RES INC. DE000DK0JTN6 DEKA OPF MTN R.2098 LU0425202925 DB PM COMFORT-PRO GLOBAL US31680Q1040 58,COM ADR CL,A2/DL-00001 US6655311099 NORTHERN OIL A.GAS DL-001