The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.11.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2020 ISIN Name BMG7304P1059 PYI CORP. LTD. HD-,10 CA53228K1003 LIGHTSPEED DISCOVERIES DE0006757008 AUDI AG O.N. IE00BF2SYS28 JPM ICAV-MGD FUTS EFT EOH IE00BF4G7290 JPM ICAV-MGD FUTS EFT DLA LU0068841302 GS+P FDS DEUTSCHLAND AK.G LU0487180605 GS+P FDS DEUTSCHLAND AK.R NL0011031208 MYLAN N.V. EO -,01 US00163U1060 AMAG PHARMACEUT. DL-,01 US62857M1053 MYOKARDIA INC. DL-,0001 US74933X1046 RA MEDICAL SYSTEMS