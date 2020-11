The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.11.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.11.2020 ISIN Name BMG0750W2037 AXOVANT GENE TH.DL-,00001 CA62890N1024 NGX ENERGY INTERNATIONAL SE0012454619 HIQ INTL SHS SK-,00625