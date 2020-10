The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.10.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.10.2020 ISIN Name BMG2007W1010 CEL.AS.SEC.HLD.NEW HD-,01 CA01863P1080 ALLIANCE MINING CORP. CA2082871021 CONQUEST RESOURCES LTD. CA82964J1003 SIRE BIOSCIENCE INC. US16949H2013 CHINANET ONLINE DL -,001