The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.09.2020 ISIN Name CA18681B2021 CLIFFMONT RESOURCES LTD CA2945981074 EQUITORIAL EXPLORATION DE000BLB6ZG2 BAY.LDSBK.IS. 18/25 KYG4644C1006 XINGYE ALLOY MATERIALS GR SE0005568136 ADDTECH AB B SK-,75 US040114GL81 ARGENTINA 2033 DISC XS2213948529 CSM FID.ES.1 20/25 XS2213949337 CSM FID.ES.1 20/25