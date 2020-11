The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.11.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2020 ISIN Name CA05570P1036 BNK PETROLEUM INC. JP3802600001 FAMILYMART CO. LTD. KYG6455A1076 NETFIN ACQUISIT. DL-,0001 US0605721127 BK AUDI-A.S.GR.B GDR REGS US60463E1038 MIRAGEN THERAPEUTICS O.N. US61179L1008 MONTAGE RESOURCES DL-,01