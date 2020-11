The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.11.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.11.2020 ISIN Name AU000000AJC0 ACACIA COAL LTD AU0000028557 SCANDIVANADIUM LTD CA30204R1010 EXGEN RES INC. KYG062071157 ATLAS FINANCIAL HLDGS NEW NL0011327523 WRIGHT MED.GRP NV EO-,03 US89214A1025 TOWN SPORTS INTL H.DL-001