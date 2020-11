The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.11.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.11.2020 ISIN Name CA17289C1095 CITATION GROWTH CORP. CA44861F1027 HYBRID MINERALS INC. CA6658701017 NORTHERN URANIUM CORP. CA68622A2011 ORGANIC FLOWER INV. GRP CA74022D3085 PRECISION DRILLING CORP. CA7434742077 PROSMART ENTERPR. US36191G1076 GNC HOLDINGS CL.A DL-,001 US38500P2083 GRANA Y MONTERO ADR/5 US65136T2050 NEWGIOCO GROUP DL -,0001 XS1244815111 CMA CGM 15/21 REGS