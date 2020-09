The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2020 ISIN Name BMG1932V2045 CASH FINL SVCS HD-,02 BMG836741048 SPITFIRE OIL LTD DL-,0001 XS0205545840 ARGENTINA 05/33 DISC XS0501194756 ARGENTINA 10/33 DISCOUNTS