The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.11.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2020 ISIN Name CA25545P1036 DIXIE BRANDS INC. CA6437633036 NEW DIMENSION RES NO0010605371 KVAERNER ASA NK-,34 US34984V1008 FORUM ENERGY TECH. DL-,01 US90171V2043 TWIN RIV.WORLDWIDE HLDGS XS1054714248 INTL PERS.FIN. 14/21 MTN