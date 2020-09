The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.09.2020 ISIN Name AU000000D132 DELAWARE THIRTEEN LTD. AU000000SBI6 STERLING PLANTATIONS LTD. CA30069C2076 EXCELLON RESOURCES US82871P1084 SIMMONS FIRST NTL A -,01