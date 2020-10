The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.10.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2020 ISIN Name US88339A2033 THERAPIX (SPONS.ADR)1/40 DE000NLB2NF5 NORDLB 6PH.BD. 54/16 JE00BD85SC56 DELPHI TECHNOLOG. DL -,01