The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.10.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.10.2020 ISIN Name CA6957791081 PAINTED PONY EN. CA53627L1058 LIONS BAY MNG CORP. US00739L2007 ADURO BIOTECH DL-,0001 US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 US56068V1026 MAJESCO DL-,002 US5794893033 JCK LEGACY CO. DL-,01 US81761R1095 ServiceMaster Global Holdings Inc. US92854Q1067 VIVINT SOLAR DL-,01