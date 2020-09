The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.09.2020 ISIN Name AU000000LI31 LITHIUM CONSOLIDATED CA45250A1093 IMETAL RES INC. CA85255R2028 STAKEHOLDER GOLD CORP. CA92870M2040 VOLT ENERGY CORP. O.N. DE000A254U88 BRENNTAG AG NA O.N. NEUE LU0378434079 COMST.-E.STOXX 50 U.ETF I LU0378435043 COMST.-S.E.600 A+P UETF I LU0378435803 COMS.-S.E.600F.+B.U.ETF I LU0378436017 COMST.-S.E.600IG+S UETF I LU0378436108 COMS.-S.E.600INSUR.UETF I LU0378436520 COMST.-S.E.600P+HG.UETF I LU0378437098 COMS.-ST.E.600TECH.UETF I LU0488316133 COMSTAGE-S+P 500 U.ETF I LU0488317297 CS-FR EO STOXX 50 U.ETF I LU1033694362 C.-S+P 500 EO D.HD N.TR I US8673287004 SUNESIS PHARMAC. DL-,0001 US9896961094 ZION OIL + GAS INC.DL-,01