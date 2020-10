The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.10.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2020 ISIN Name DE000A254278 RENK AG Z.VERK. CA22889C1032 CRUZSUR ENERGY CORP. CA92255Q1019 VEGASTE TECHNOLOG.CORP FR0013216892 DANONE 16/20 MTN US00739L1017 ADURO BIOTECH DL-,0001 US05491N3026 BBX CAPITAL CORP.A DL-,01 US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 US2692464017 E TRADE FINL NEW DL-,01 US7170711045 PFENEX INC. DL-,001 US8679317011 SUPERCO.TECHS DL-,001