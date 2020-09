The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.09.2020 ISIN Name CA10363P1045 BOYUAN CONSTRUCT.GRP INC. DE000A0MS734 LUPUS ALPHA RETURN R JP3435350008 SONY FINANCIAL HLDG INC. US23305L2060 DASAN ZHONE SOL. DL-,001 US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 XS0975837146 SIMON PROP.GRP 13/20