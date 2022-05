DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL CRED.AGRICOLE ADR 1/2/EO3 XCAU US2253131054 25.05.2022 HZE/EOT EVONIK INDUST.(U.ARD)2 EVKA US3005031097 25.05.2022 HZE/EOT GETLINK ADR EO-,40 TNU US37428N1054 25.05.2022 HZE/EOT