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IMPELUS LTD - XFRA XAH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.11.18 08:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPELUS LTD XAH AU000000IMS3
AB/FROM ONWARDS 19.11.2018 08:23 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPELUS LTD XAH AU000000IMS3
AB/FROM ONWARDS 19.11.2018 08:23 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,002 €
|0,003 €
|-0,001 €
|-33,33%
|19.11./08:32
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000IMS3
|A2H9WJ
|0,034 €
|0,0020 €
= Realtime
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