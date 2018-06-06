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IMPELUS LTD - XFRA XAH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.06.18 08:00
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPELUS LTD XAH AU000000IMS3
AB/FROM ONWARDS 06.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPELUS LTD XAH AU000000IMS3
AB/FROM ONWARDS 06.06.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,01 €
|0,012 €
|-0,002 €
|-16,67%
|06.06./08:04
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000IMS3
|A2H9WJ
|0,031 €
|0,010 €
= Realtime
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