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IMPELUS LTD - XFRA XAH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




06.06.18 08:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPELUS LTD XAH AU000000IMS3


AB/FROM ONWARDS 06.06.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,01 € 0,012 € -0,002 € -16,67% 06.06./08:04
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000IMS3 A2H9WJ 0,031 € 0,010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Hamburg 0,009 € 0,00%  08:00
Stuttgart 0,01 € -16,67%  08:11
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