FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: DE000LB2PG94 DE000LB2PLT4 DE000LB2QKC0 DE000LB2QQ75 DE000LB2PGA4 DE000LB2PLU2 DE000LB2QKD8 DE000LB2QQ83 DE000LB2PGB2 DE000LB2PLV0 DE000LB2QKE6 DE000LB2QQ91 DE000LB2PGC0 DE000LB2PLW8 DE000LB2QKF3 DE000LB2QQA1 DE000LB2PGS6 DE000LB2PLX6 DE000LB2QL21 DE000LB2QQN4 DE000LB2PJR2 DE000LB2PLY4 DE000LB2QL39 DE000LB2QQP9 DE000LB2PLA4 DE000LB2PLZ1 DE000LB2QL47 DE000LB2QQQ7 DE000LB2PLB2 DE000LB2Q809 DE000LB2QL62 DE000LB2QQR5 DE000LB2PLC0 DE000LB2Q8C8 DE000LB2QL70 DE000LB2QQY1 DE000LB2PLD8 DE000LB2Q9F9 DE000LB2QL88 DE000LB2QZH7 DE000LB2PLN7 DE000LB2Q9G7 DE000LB2QLG9 DE000LB2QZQ8 DE000LB2PLP2 DE000LB2Q9H5 DE000LB2QP84 DE000LB2QZR6 DE000LB2PLQ0 DE000LB2Q9J1 DE000LB2QQ42 DE000LB2QZS4 DE000LB2QZT2 DE000LB2REJ6 DE000LB2RTW7 DE000LB2S1B3 DE000LB2R088 DE000LB2REK4 DE000LB2RTX5 DE000LB2S1C1 DE000LB2R096 DE000LB2REL2 DE000LB2RTY3 DE000LB2S1D9 DE000LB2R0A8 DE000LB2REX7 DE000LB2RTZ0 DE000LB2S1E7 DE000LB2R7N6 DE000LB2REY5 DE000LB2RU03 DE000LB2S1F4 DE000LB2R7W7 DE000LB2REZ2 DE000LB2RU11 DE000LB2S1G2 DE000LB2R7X5 DE000LB2RF02 DE000LB2RU29 DE000LB2S1R9 DE000LB2R7Y3 DE000LB2RF10 DE000LB2RU60 DE000LB2S6W8 DE000LB2R7Z0 DE000LB2RF28 DE000LB2RUC7 DE000LB2S6X6 DE000LB2RD95 DE000LB2RLC6 DE000LB2RUD5 DE000LB2S6Y4 DE000LB2RDA7 DE000LB2RLD4 DE000LB2RUE3 DE000LB2S6Z1 DE000LB2RDB5 DE000LB2RLE2 DE000LB2RUF0 DE000LB2S706