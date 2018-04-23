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SANAI HEALTH IND. GRP - XFRA WUP: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.04.18 08:57
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SANAI HEALTH IND. GRP WUP KYG7785S1075


AB/FROM ONWARDS 23.04.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,012 € 0,013 € -0,001 € -7,69% 23.04./10:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG7785S1075 A2H63V 0,027 € 0,012 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 0,026 € 0,00%  08:19
Stuttgart 0,012 € -7,69%  09:47
Frankfurt 0,009 € -40,00%  08:20
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