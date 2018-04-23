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SANAI HEALTH IND. GRP - XFRA WUP: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.04.18 08:57
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SANAI HEALTH IND. GRP WUP KYG7785S1075
AB/FROM ONWARDS 23.04.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SANAI HEALTH IND. GRP WUP KYG7785S1075
AB/FROM ONWARDS 23.04.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,012 €
|0,013 €
|-0,001 €
|-7,69%
|23.04./10:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG7785S1075
|A2H63V
|0,027 €
|0,012 €
= Realtime
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