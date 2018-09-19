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MARENICA ENERGY LTD - XFRA WTT: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.09.18 07:35
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MARENICA ENERGY LTD WTT AU000000MEY0
AB/FROM ONWARDS 19.09.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MARENICA ENERGY LTD WTT AU000000MEY0
AB/FROM ONWARDS 19.09.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,046 €
|0,058 €
|-0,012 €
|-20,69%
|19.09./08:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MEY0
|A0YFVL
|0,092 €
|0,046 €
= Realtime
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