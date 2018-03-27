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MARENICA ENERGY LTD - XFRA WTT: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.03.18 09:01
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MARENICA ENERGY LTD WTT AU000000MEY0
AB/FROM ONWARDS 27.03.2018 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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MARENICA ENERGY LTD WTT AU000000MEY0
AB/FROM ONWARDS 27.03.2018 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,062 €
|0,075 €
|-0,013 €
|-17,33%
|27.03./08:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MEY0
|A0YFVL
|0,10 €
|0,051 €
= Realtime
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