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MARENICA ENERGY LTD - XFRA WTT: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




27.03.18 09:01
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MARENICA ENERGY LTD WTT AU000000MEY0


AB/FROM ONWARDS 27.03.2018 08:00 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,062 € 0,075 € -0,013 € -17,33% 27.03./08:20
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MEY0 A0YFVL 0,10 € 0,051 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,067 € 0,00%  10:46
Berlin 0,071 € -10,13%  08:08
Frankfurt 0,062 € -17,33%  08:20
Hamburg 0,062 € -17,33%  08:02
München 0,062 € -17,33%  08:00
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