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MARENICA ENERGY LTD - XFRA WTT: AUSSETZUNG/SUSPENSION
17.09.18 08:32
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MARENICA ENERGY LTD WTT AU000000MEY0 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MARENICA ENERGY LTD WTT AU000000MEY0 BAW/UFN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,058 €
|0,058 €
|- €
|0,00%
|17.09./07:41
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MEY0
|A0YFVL
|0,092 €
|0,046 €
= Realtime
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