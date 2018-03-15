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MARENICA ENERGY LTD - XFRA WTT: AUSSETZUNG/SUSPENSION




15.03.18 07:57
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MARENICA ENERGY LTD WTT AU000000MEY0 BAW/UFN


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