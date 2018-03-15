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MARENICA ENERGY LTD - XFRA WTT: AUSSETZUNG/SUSPENSION
15.03.18 07:57
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MARENICA ENERGY LTD WTT AU000000MEY0 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MARENICA ENERGY LTD WTT AU000000MEY0 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,075 €
|0,075 €
|- €
|0,00%
|15.03./07:44
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MEY0
|A0YFVL
|0,10 €
|0,051 €
= Realtime
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