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Saint Jean Carbon - XFRA WNFN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.03.17 11:12
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SAINT JEAN CARBON WNFN CA79015E1060
AB/FROM ONWARDS 06.03.2017 09:46 CET
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SCHEDULE:
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SAINT JEAN CARBON WNFN CA79015E1060
AB/FROM ONWARDS 06.03.2017 09:46 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,099 €
|0,175 €
|-0,076 €
|-43,43%
|06.03./10:22
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA79015E1060
|A1W76L
|0,22 €
|0,011 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Berlin
|0,105 €
|-40,00%
|09:45
|Frankfurt
|0,099 €
|-43,43%
|09:46
|Nasdaq OTC Other
|0,11 $
|-45,00%
|03.03.17
= Realtime
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