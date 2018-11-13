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TRIANGLE ENERGY (GLOBAL. - XFRA WMOA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.11.18 08:21
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2


AB/FROM ONWARDS 13.11.2018


Aktuell
Übernahme mit 235 Mio. Dollar Umsatz - Kursfeuerwerk
Bester Cannabis Aktientip für 2019 nach 275.245% mit Canopy Growth

Weekend Unlimited Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,04 € 0,05 € -0,01 € -20,00% 13.11./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000TEG2 A0YFNG 0,096 € 0,040 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,032 € -17,95%  08:16
Berlin 0,04 € -20,00%  08:08
  = Realtime
Aktuell
Übernahme mit 235 Mio. Dollar Umsatz - Kursfeuerwerk. Bester Cannabis Aktientip für 2019 nach 275.245% mit Canopy Growth

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